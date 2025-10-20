La relación entre Melissa Klug y Jesús Barco volvió a ocupar titulares este fin de semana, luego de que la empresaria publicara un comunicado en sus redes sociales anunciando el fin de su relación sentimental con el futbolista, con quien tiene una hija. Sin embargo, minutos después, la publicación fue eliminada, generando confusión entre sus seguidores y una ola de rumores sobre una nueva separación.

“Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza. Hoy elijo seguir mi camino con paz, respeto y amor propio”, escribió la empresaria de 41 años en una historia de Instagram.

El mensaje fue eliminado poco después sin explicación alguna, aunque Klug continuó activa en redes sociales, compartiendo momentos con su hija menor y reflexiones personales, sin referirse directamente al tema.

Por su parte, Jesús Barco, de 28 años, publicó dos historias que llamaron la atención:

“Tu proceso será el testimonio de que para Dios no hay nada imposible”, escribió en una de ellas. En otra añadió: “Te devolveré siete veces lo que perdiste”.

El futbolista también compartió videos realizando terapias físicas en Huánuco como parte de su recuperación profesional.

“Fue un error, simplemente un error”

Ante la atención mediática que generó el episodio, Melissa Klug rompió su silencio en declaraciones al diario Trome.

“Ha sido un error. Simplemente un error, por eso fue borrado al segundo. Lo siento”, señaló.

Consultada sobre si la publicación respondía a una discusión o a la intervención de una tercera persona, la empresaria negó rotundamente ambas versiones.

“No existen terceras personas. Fue un error”, insistió.

Una relación con idas y vueltas

Esta no es la primera vez que la pareja atraviesa un episodio similar. En mayo de 2024, Klug anunció públicamente el fin de su relación tras denunciar una “falta de respeto”. Sin embargo, semanas después, Barco buscó la reconciliación con un gesto romántico en pleno partido de fútbol, cuando apareció con una camiseta que decía:

“Perdóname. Todo por ti y por ustedes”, acompañada de una foto de Melissa sosteniendo a su bebé.

Desde entonces, ambos habían mostrado estabilidad y cercanía en redes sociales, hasta el reciente episodio que volvió a ponerlos en el centro de la atención mediática.

Aunque no precisó más detalles, Klug pidió respeto por su vida personal y reiteró que su prioridad es su familia.