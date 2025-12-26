Melissa Klug compartió una reflexión esta Navidad tras publicar sus fotos de Nochebuena en su cuenta de Instagram, recordando lo rápido que pasa el tiempo. Algunos de sus hijos ya ‘han dejado el nido’ y pronto sus hijos varones seguirán el mismo camino, quedándose ella solo con su pequeña Cayetana, fruto de su relación con Jesús Barco.

“ Mis hijos, mis latidos, mi mayor bendición. Y tú, Cayetana, la más pequeñita, llegaste a envolvernos a todos en un amor más grande en esta Navidad ”, escribió la empresaria en su publicación.

En declaraciones para Trome, Klug reveló que su hijo mayor, fruto de su exrelación con Jefferson Farfán quiere estudiar su carrera universitaria en el extranjero.

“ Sí, él quiere estudiar finanzas, administración en Estados Unidos. Estamos viendo ya todo para que postule y haga el intercambio, porque aquí está en la universidad estudiando administración. Y Jeremy está metido en el fútbol, ganando campeonatos ”, sostuvo.

“Mis hijas son adultas, tienen su camino hecho, mis hombrecitos extenderán sus alas y solo me quedaré con Cayetana, después de sentir tantas risas en casa, tanto ruido, el silencio va llegando”, agregó.