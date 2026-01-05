En una sesión de preguntas en Instagram, Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al hablar con franqueza sobre la crianza de sus hijos. Una seguidora le consultó por qué permite que los menores compartan momentos con Jefferson Farfán, a pesar de los conflictos legales que ambos han atravesado en los últimos años.

La empresaria aprovechó sus historias para explicar su posición, subrayando que su prioridad no son los conflictos entre adultos, sino el bienestar emocional de sus hijos. Según su enfoque, las diferencias personales no deben repercutir en la vida de los menores ni afectar su relación con su padre.

Klug señaló que ha optado por mantener los asuntos judiciales separados del entorno familiar, con el propósito de proteger la salud mental de sus hijos. En su mensaje, enfatizó que los conflictos legales son responsabilidad exclusiva de los adultos y no deberían repercutir en el desarrollo emocional de los menores.

“ Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos ”, manifestó la empresaria.