Melissa Klug se presentó en el programa ‘En boca de todos’ y habló de los recientes problemas que tuvo en su relación con el futbolista Jesús Barco.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ contó que su relación atravesó por una crisis de pareja, pero que afortunadamente ya lograron superar esa etapa. “Lo mejor de todo es que la comunicación nunca faltó”, comentó la expareja de Jefferson Farfán.

Sin embargo, Tula Rodríguez insistió a Melissa Klug preguntándole qué tan fuerte fue la pelea para que ella decidiera eliminar de Instagram todas sus fotografías con Jesús Barco.

“Es que yo no las he eliminado, están archivadas, en cualquier momento las puedo volver a subir”, alegó la empresaria chalaca.

Asimismo, Melissa Klug dejó en claro que su pelea no fue por ninguna tercera persona, sino por problemas internos de su relación como pareja.

“Ya es cosa mía, todos tenemos peleas, decisiones que las tomas precipitadas y ya pasó. Aquí no hay terceras personas, no hay traición, pudimos conversar y solucionar todo. Yo no lo tomo como un berrinche, sino como una decisión precipitada, todos tenemos esos momentos”, sentenció Melissa Klug.

Como se sabe, Melissa Klug y Jesús Barco evidenciaron su distanciamiento en redes sociales a poco de celebrarse el Día de San Valentín.

Este hecho preocupó a sus seguidores pues existía un compromiso de matrimonio entre ellos; sin embargo, Melissa Klug emitió un comunicado en el que indicó que solo se encontraban atravesando por una crisis debido a la presión mediática.

