La empresaria Melissa Klug negó, en diálogo con el programa de espectáculos ‘En Boca de Todos’, que no soporte que la llamen de “chibolera” por tener una relación sentimental con el futbolista Jesús Barco, quien tiene 23 años.

“Mentira. En realidad yo siempre lo he dicho, para el amor no hay edad, me puedo enamorar de un joven como también de un viejito. Creo que eso es un mito”, dijo en el mencionado espacio de América Televisión.

Ante esto, Tula Rodríguez le preguntó a Samahara Lobatón, hija de la expareja de Jefferson Farfán, cuál era su opinión sobre las diferentes críticas que recibe su madre en redes sociales por su relación sentimental.

Melissa Klug: “Para el amor no hay edad, me puedo enamorar de un viejito” - América TV

Ante esto, Lobatón se mostró feliz de que Melissa Klug disfrute del amor con Jesús Barco, de quien habló maravillas y lo calificó de buen hombre.

“Es un chico que se ha enamorado, siempre lo voy a recalcar, del paquete completo, no solamente de mi mamá y en verdad es algo que me gusta bastante en su relación de ellos. Él quiere bastante a mis hermanos, hermanas, se ha enamorado de la familia de mi mamá y eso me gusta. Hombres así no hay por montones, se ha enamorado de la familia, de mi mamá, sabiendo que ella tiene cinco hijos y una nieta”, afirmó.