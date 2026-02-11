Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al aparecer de manera inesperada en una transmisión en vivo de TikTok realizada por Samahara Lobatón y Youna. El live, que realizan diariamente, tiene el objetivo de apoyar al barbero, quien organiza una rifa solidaria luego de anunciar su lucha contra la leucemia.

Mientras los influencers conversaban con sus seguidores durante el live, la inesperada aparición de la ‘Blanca de Chucuito’ sorprendió a los cientos de usuarios conectados.

“ Enfoca para que se vea a mi suegra ”, bromeó Youna entre risas.

La aparición de Melissa se produjo en el marco del live solidario que Youna realiza diariamente para recaudar fondos mediante una rifa, iniciativa destinada a apoyarlo en su tratamiento tras ser diagnosticado con leucemia. En su breve participación, la empresaria se mostró cercana y animó a los seguidores a sumarse a la causa.

Antes de despedirse, Melissa Klug se dirigió a su exyerno durante la transmisión en vivo y le dedicó un mensaje: “ Que llegues a tu objetivo, que te compren todo. El moradito, ahí está el número. Chau, hijito. Pórtate bien, cuídate. Que Dios te bendiga ”.

(Video: TikTok @La Vitteri)