El ingreso de Melissa Klug a ‘La Granja VIP’ reavivó la polémica, especialmente por su sorpresivo reencuentro con su expareja Diego Chávarri. Además de su presencia, sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

Desde el inicio, la empresaria aclaró que no tiene problemas en convivir con el exfutbolista. Sin embargo, lo que más sorprendió fue cómo se expresó sobre la relación que ambos tuvieron en el pasado.

Lejos de mostrarse nostálgica, Melissa restó importancia a ese romance y aseguró que se trató de algo espontáneo y sin mayor relevancia en su vida.

“ Mi relación fue súper corta, fueron cinco meses. Yo estaba recién separada (de Farfán) y él apareció, todo bien y chau. No lo considero una pareja importante ”, aseguró.

Melissa Klug contra Bryan Torres: Sinvergüenza, no ha comprado ni leche ni pañales para mis nietos

Melissa Klug pide que las autoridades actúen luego de que su hija Samahara Lobatón revelara en ‘La Granja VIP’ que Bryan Torres la golpeó e intentó matarla, además de criticarlo por no cumplir con sus hijos mientras ella participa en el reality de Panamericana Televisión.

“Ya le pedí al abogado que mande un escrito como prueba de lo que le hizo. Ella ya lo dijo, solo que siente pena por sus hijos, pero ¿qué pena tiene que sentir si ni para la leche les manda? Y yo no puedo hablar con Samahara“, declaró la empresaria a Trome.

“Espero que ahora las autoridades no se hagan los ciegos y hagan su trabajo”, añadió.

Además, la popular ‘Blanca de Chucuito’ tildó al salsero de ‘sinvergüenza’, pues no cubre las necesidades básicas de los hijos que tiene en común con la influencer.

“Sinvergüenza de m... No le pasa para la leche, no le paga las vacunas, hay que estar llamando al abogado. Espero que el abogado de Samahara actúe, porque no ha comprado ni leche ni pañales, ni las vacunas de los bebés. No está cubriendo la movilidad del nido de mi nieta”, sostuvo.