Melissa Klug sobre monto que le exige Jefferson Farfán: "No lo he difamado, ni he hablado mal de él"

Tras conocerse que Jefferson Farfán le ha pedido 340 mil dólares por romper su acuerdo de confidencialidad al hablar de él en televisión, Melissa Klug lamentó que el padre de sus hijos le esté exigiendo un monto millonario.

"Es una pena porque soy la madre de sus hijos. A mí siempre me van a preguntar y yo siempre voy a responder. No creo que lo haya ofendido, no lo he difamado, ni he hablado mal de él. Solamente he tocado un tema que es del día", sostuvo la popular 'Blanca de Chucuito'.

Asimismo, la empresaria chalaca dejó en claro que nunca ha difamado al futbolista peruano y si comenta sobre él es porque está más involucrado en temas de espectáculos que en deportes.

"Lamentablemente, en estos momentos, el padre de mis hijos está más metido en farándula que en el área de deportes, entonces me toca opinar como cualquier persona", agregó Melissa Klug en una entrevista para Trome.

Por otro lado, la expareja de la 'Foquita' Farfán se pronunció sobre los rumores que señalan que Jefferson habría retomado su relación con Yahaira Plasencia.

"Yo no sé si ellos están juntos. A mí me gustaría que tenga a su lado una mujer a quien pueda lucir y llevar de la mano con orgullo. Él ya está en una etapa madura para saber qué persona quiere tener a su lado", comentó Melissa Klug.