Melissa Klug afirmó que Samahara Lobatón bloqueó a todos los integrantes de su familia en redes sociales luego de la agresión de Bryan Torres.

La ‘Blanca de Chucuito’ afirmó en ‘Amor y Fuego’ que su hija considera enemigos a su entorno familiar, pese a que, según indicó, solo buscan ayudarla y apartarla del salsero.

“ Yo entiendo y lo vengo diciendo reiteradas veces. Mi hija está enferma, mi hija está siendo manipulada por ese ser despreciable. Él le dice tantas cosas, la manipula de tal manera a Samahara que todos nosotros nos hemos vuelto sus enemigos ”, manifestó la empresaria.

La situación con la influencer se habría agravado, especialmente después de que Melissa apareciera ante cámaras solicitando la detención preventiva de Bryan Torres, a quien acusa de intento de feminicidio.

“ Todos estamos bloqueados y por ‘culpa’ de nosotros, le estamos haciendo gastar plata; por culpa de nosotros le quieren quitar a sus hijos; por nuestra culpa no tiene paz interior, cuando ella en el programa de la Chola Chabuca dijo que tenía que botar a Bryan porque era la persona que le quitaba la paz ”, añadió.

Pese a los mensajes de Samahara Lobatón, en los que la acusa de “hacer show” tras la agresión, Klug aseguró no estar molesta.