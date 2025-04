Melissa Klug decidió contar algunos detalles de su boda con Jesús Barco. La empresaria confiesa que se casará con el futbolista y padre de su última hija a finales de este año o inicios del 2026.

“ Pensamos que este año o inicios del otro ”, declaró a Trome.

“ Será algo muy íntimo. Nada de boda de 100 mil dólares, con esa plata me traigo dos containers más para mi negocio ”, agregó.

Melissa Klug revela que Christian Cueva le coqueteó: “Se cree galán del barrio”

Melissa Klug sorprendió al revelar detalles sobre su relación de confidente con el exfutbolista Christian Cueva. Durante su participación en el ‘El Valor de la Verdad’ que se emite en Panamericana TV, Klug mencionó que sí hubo este acercamiento, pero no llegó a la intimidad.

Según explicó, solo mantenía conversaciones casuales con Christian Cueva e incluso afirmó haber sido cortante a través de Instagram respondiendo incluso después de muchos días.

“Sí (me coqueteó Cueva), ¿a quién no? Lo hizo esa vez que la señora (Pamela López) leyó las conversaciones. En noviembre de 2017, respondió a mi historia: ‘Agárrame entonces’. Recién el primero de diciembre le respondo: ‘¡Y no te suelto!‘. Era una historia sobre no mendigar amistad”, explicó en ‘El Valor de La Verdad’.

Relató que ‘la cosita’ a la que se referían en los chats, se trata de una ‘cadenita’ o esclava que Cueva se la había regalado.

Asimismo, afirmó que esta situación le había aclarado a Pamela López que nunca había pasado nada entre Cueva y ella.

Por otro lado, calificó de “galán de barrio” al jugador, revelando que solía escribirle cuando estaba borracho.