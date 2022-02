No se guardó nada. En el ojo de la tormenta luego de conocerse el final de su relación, Melissa Klug y Jesús Barco continúan dando que hablar estos días post San Valentín, y esta vez fue la familia del futbolista la que salió a opinar de forma indirecta al respecto de la ruptura del jugador con la empresaria chalaca.

Gloria Bozzeta, madre del volante y con quien se sabía que Melissa mantenía una muy buena relación, sorprendió a más de uno en sus redes sociales con diferentes mensajes e indirectas que harían referencia a la ahora expareja de Jesús Barco. ¿Qué dijo?

“Un día me falló quien menos lo imaginaba y entendí que, no hay que esperar nada de nadie, es mejor estar sorprendido que decepcionado”, se lee en una de sus publicaciones, dejando entrever una presunta ‘decepción’ de parte de Melissa Klug, que a la fecha no se ha pronunciado sobre el tema.

En esta misma línea, Gloria Bozzeta dejó un último y contundente mensaje en el que habló de las decepciones de personas cercanas. “Nunca se termina de conocer a las personas. Algunas te sorprenden y otras te decepcionan”, publicó la madre de Jesús Barco.

El San Valentín de Melissa

La popular ‘Blanca de Chucuito’ estuvo junto a sus hijas y su nieta durante el Día del Amor y la Amistad, tal y como lo mostró en sus redes sociales, donde también compartió un curioso post que rápidamente dio que hablar entre sus seguidores. ¿Indirecta a Jesús Barcos?

“Un día se encontraron el amor y la amistad. El amor le pregunta a la amistad ¿por qué existes tú? Y la amistad le responde: para curar las heridas que dejas tú”, se lee en su publicación, dejando entrever una clara reflexión que resumiría su actual momento amoroso.

Pese a que Melissa Klug borró todas sus fotos con Jesús Barco, el jugador de 24 años que actualmente milita en Sport Boys las mantuvo para sorpresa de muchos, aunque sí es verdad que dejó de seguir a la empresaria chalaca y expareja de Jefferson Farfán.

