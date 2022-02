No dio para más. Acostumbrados a mostrar su amor en redes sociales, todo hace indicar que la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco habría llegado a su fin durante la semana de San Valentín, fecha en la que no compartieron nada juntos. La empresaria no dejó rastros de sus fotos con el futbolista, y ambos dejaron de seguirse en Instagram.

La popular ‘Blanca de Chucuito’ estuvo junto a sus hijas y su nieta durante el Día del Amor y la Amistad, tal y como lo mostró en sus redes sociales, donde también compartió un curioso post que rápidamente dio que hablar entre sus seguidores. ¿Indirecta a Jesús Barcos?

“Un día se encontraron el amor y la amistad. El amor le pregunta a la amistad ¿por qué existes tú? Y la amistad le responde: para curar las heridas que dejas tú”, se lee en su publicación, dejando entrever una clara reflexión que resumiría su actual momento amoroso.

Pese a que Melissa Klug borró todas sus fotos con Jesús Barco, el jugador de 24 años que actualmente milita en Sport Boys las mantuvo para sorpresa de muchos, aunque sí es verdad que dejó de seguir a la empresaria chalaca y expareja de Jefferson Farfán.

Fiel a su estilo, Magaly Medina opinó al respecto de este caso. Durante la última edición de su programa, la conductora dejó entrever que Melissa Klug estaría atravesando por una crisis amorosa con Jesús Barco, esto después de que no publicaran nada por San Valentín en sus redes.

“Melissa Klug y Jesús Barco son una de las parejas más miel que hay, siempre él le da sorpresas para el cumpleaños, le trae mariachis y ahora en el Día de San Valentín ¡nada!”, apuntó la periodista, que no descartó el fin de su relación.

