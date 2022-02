Melissa Klug ya empieza a festejar. Samahara Lobatón, hija del futbolista Abel Lobatón y de la empresaria Melissa Klug, dejó de seguir a su pareja Youna en la red social Instagram. Sin embargo, el barbero hizo lo propio, tal y como evidenció el programa ‘Amor y Fuego’. Este hecho hizo que aparezcan los rumores de una nueva separación.

Ya había sospechas de un rompimiento entre Samahara y el barbero desde antes, pues no aparecieron juntos en la fiesta de Melissa Klug hace unos días. A esto hay que agregarle que Youna no es del agrado de la ‘Chalaca’, por lo que ella estaría más que feliz.

Una reportera de ‘Amor y Fuego’ se contactó con el peluquero para conocer si había terminado su relación con la hija de la empresaria. Sin embargo, Youna dijo desconocer por qué no seguía a Samahara en Instagram.

“Ya vi. Sí, no la sigo, ¿no? Ja, qué loco. Creo que es porque una vez la bloqueé de casualidad y creo que cuando bloqueas te dejas de seguir. No me había dado cuenta, alucina”, respondió Youna.

Cabe recordar que Samahara Lobatón quiso independizarse con Youna y darle prioridad a la familia que estaba formando junto a su hija. Esto hizo que se alejara notoriamente de Melissa Klug, quien nunca aprobó la relación de su hija con el barbero.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce qué otros resultados ayudarían al equipo de Ricardo Gareca para definir su clasificación a la Copa del Mundo o al repechaje.