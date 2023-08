Melissa Klug se encuentra viviendo una feliz etapa tras anunciar la llegada de su sexto hijo, fruto de su relación con Jesús Barco. Y es que esta vez, la chalaca nuevamente habría utilizado sus redes sociales para enviarle una fuerte indirecta a Jefferson Farfán, padre de sus últimos dos hijos varones.

Esta vez, la empresaria habría querido mandarle su ‘chiquita’ una vez más al exfutbolista, quien a través de su cuenta oficial de Instagram habría dejado entrever que estaría en planes de comprar una nueva casa o renovar la que actualmente tiene.

En ese sentido, Melissa Klug también usó su cuenta de Instagram para compartir un reflexivo y particular mensaje, que muchos usuarios atribuyen estaría dirigido para el padre de sus hijos.

“Compraste una casa, no le digas a nadie. Ganaste 1000 dólares, no le digas a nadie. Iniciaste un negocio, no le digas a nadie. Comenzaste a hacer ejercicio, no le digas a nadie. Aprende a quedarte callado, deja de contarles tus logros a las personas”, se escucha en un video que compartió la madre de Samahara Lobatón.

TE PUEDE INTERESAR