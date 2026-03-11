Melissa Loza volvió al programa Esto es Guerra y, durante su bienvenida, el conductor Mathías Brivio reveló una noticia que sorprendió al público y al resto del elenco.

En medio del saludo, el presentador se refirió al difícil momento personal que atraviesa la participante tras la muerte de su madre.

“Te hemos extrañado todos estos días, Meli, gracias por regresar al programa. Sabiendo que no mucha gente sabe lo que voy a decir en estos momentos, que tu mamita está ahora en un lugar mejor, un lugar más tranquila”, expresó.

Tras las palabras del conductor, Loza tomó la palabra para confirmar que su madre, María Guadalupe Vigil, falleció el sábado 7 de marzo. La integrante del programa señaló que los últimos días han sido especialmente difíciles para su familia.

“Gracias, chicos, gracias, Mathías, por tus palabras. Sí, no es un momento fácil. He vivido días muy duros al lado de mis hermanos y de toda mi familia. La partida de mi mami sí fue efectivamente el día sábado”, manifestó.