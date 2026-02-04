Melissa Loza restó importancia a las críticas por su edad y aseguró que sigue en ‘Esto es Guerra’ debido a que se considera una deportista de alto rendimiento.

“Estoy contenta de compartir una temporada más en el programa, esto es un estilo de vida, yo soy deportista de alto rendimiento y agradezco que Dios me dé la oportunidad de trabajar en algo que me apasiona”, declaró a Trome.

Respecto a las críticas que recibe por su edad, Loza señaló: “ Siempre las críticas buenas o malas van a sumar, así que aquí no se mide el tema de la edad, sino el rendimiento ”.

Por otro lado, la integrante de “Esto es Guerra” sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram imágenes de la celebración del cumpleaños de su pequeña hija Erika, acompañadas de emotivas palabras que le dedicó en la publicación.

“Hoy celebro tu vida, mi niña Erikita. Tu risa, tu luz lo llenan todo. La familia, los momentos simples y el amor compartido hacen de este día algo eterno. Feliz cumpleaños, amor de mi vida, TE AMO”, escribió Melissa.