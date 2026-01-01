A más de un año de su boda civil, Melissa Paredes reafirmó su intención de volver a ser madre junto a su esposo, Anthony Aranda.

Por ello, a través de sus plataformas digitales, la artista afirmó que la llegada de un nuevo integrante a la familia es un plan ya definido, aunque todavía no han fijado una fecha concreta para el proceso.

“ Sí, tendré otro bebé, pero no sé cuándo será. Con Anthony vamos a darle mucho amor, tanto como a mi pequeña ”, expresó Paredes a través de una dinámica de interacción con sus seguidores.

De ese modo, Melissa, incluso bromeó al señalar que preferiría tener un hijo varón, ya que, según comentó, eso le permitiría “cerrar la fábrica”.

Paredes también utilizó el momento para responder de manera contundente a las críticas que recibió por haberle regalado un iPhone 15 a su hija de siete años en Navidad.

Debido a los cuestionamientos, la exesposa del “Gato” Cuba decidió comparar el uso del dispositivo con las tablets convencionales. “ Me da igual. Critican, pero veo a todos los niños con tablets, que es lo mismo. Con el celular nos podemos comunicar ”, sostuvo.

(Foto: Instagram)

Además, la modelo tuvo que hacer frente a comentarios despectivos contra su esposo, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2024. Incluso, ante un insulto xenófobo lanzado por un seguidor.

“Qué horrible tu xenofobia, cero que ver. Y para tu complejo, él es bien peruano de nacimiento. Ubícate”, manifestó.