Fue en el 2012 que Melissa Paredes saltó a la fama tras ganar el Miss Perú, sin embargo, tuvo que renunciar a su ansiado título por una ola de críticas debido a la difusión de unas fotografías de ella en lencería. Lejos de amilanarse, aseguró que no necesitaba de una corona para ser alguien.

Ocho años después, no solo ha conseguido mantenerse vigente en la televisión peruana, sino también cumplió uno de sus mayores sueños: convertirse en actriz. “Siempre me gustó la actuación desde chiquita. En su momento quise estudiarlo y no pude porque no es barato. Pero nunca es tarde para estudiar y lo hice en el 2016”, explica la protagonista de “Dos Hermanas”.

¿Cómo te sirvieron estos conocimientos previos una vez en el set?

La teoría siempre sirve pero con la práctica es donde, en realidad, uno aprende más.

¿Sigues aprendiendo del día a día?

Sí. Por ejemplo, en esta cuarentena no estoy haciendo nada relacionado a la televisión o grabaciones y, por ello, estoy llevando unos cursos online de actuación. Ser actor es un constante aprendizaje.

Ahora estás protagonizando nuevamente otra telenovela ¿cómo te sientes con el personaje de “Mery”?

Me encanta porque es una mujer que no la ha tenido fácil de niña, ha sufrido mucho y tiene un carácter bien formado. Sabe lo que quiere y lo que no.

Y se adapta a la coyuntura actual...

Exacto. Hoy en día que se ve tanto abuso contra la mujer, creo que Mery es una mujer de armas tomar.

¿Te identificas con tu personaje?

En ese sentido sí, me parezco muchísimo. Trabajo desde los trece años y estoy acostumbrada a salir adelante sola.

Te hemos visto en programas de reality de competencia, pero también como Miss Perú. ¿Qué recuerdos tienes de ambas etapas?

Tuvieron sus cosas lindas y malas como todo en la vida. Yo creo que si no hubiera pasado por todo eso no estaría donde estoy ahora. Todo pasa por algo.

¿Qué fue lo que te enseñó?

No muchos lo saben, pero para ser Miss Perú yo me metí una dieta y entrenamiento súper estrictos. Me duró poco, sí, pero nadie me quita el trabajo que hice. Yo creo que a partir de ahí aprendí que para hacer las cosas se necesita constancia.

¿Has deseado desprenderte de esa imagen de chica ‘reality’?

Nunca, tampoco es que no me guste. Al contrario, no me parece que ser una chica ‘reality’ sea malo, es un trabajo honrado como el de todos.

¿Qué otros proyectos tienes en mente para la televisión?

Me tentaron para conducir este año, pero no lo acepté porque ‘el que mucho abarca poco aprieta’. La actuación demanda mucho tiempo. Por ahora y a estas alturas ya no sabemos qué pasará más adelante. Solo dejarlo a Dios y esperar lo mejor.

Perfil

Melissa Paredes, actriz y modelo

Concursó en varios certámenes de belleza, en los que obtuvo los títulos de “Miss Ventanilla” y “Miss Callao”. En el 2016 decidió estudiar actuación y dos años después consiguió su primer protagónico con el papel de Estrella en “Ojitos Hechiceros”.