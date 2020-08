Melissa Paredes celebró el cumpleaños de su sobrino-quien además es su ahijado-y reveló que había seguido los protocolos de seguridad porque fue organizardo solo con las personas que viven en su casa.

“Estamos celebrando el cumpleaños de mi Mathías, a él le encanta Bob Esponja y a Mía también. Y aclarando siempre, porque luego hacen un escándalo... es una celebración familiar de los que vivimos acá. Porque uno dice familiar y creen que todo mundo vino a casa. Y no, son los mismos que vivimos en casa”, dijo la actriz en las historias de Instagram.

Melissa Paredes indicó que, pese a estar en medio de una pandemia, no impedía celebrar el cumpleaños del menor en su casa. “Lo aclaro para que no me inventen cosas extrañas, les mando un beso”, agregó.

Finalmente, en una publicación en su cuenta de Instagram, la esposa del futbolista Rodrigo ’Gato’ Cuba, escribió un conmovedor mensaje a su sobrino porque su hermana, que había pasado con ella durante la cuarentena, había decidido regresar a su casa.

“Se quedó toda la cuarentena en casa para acompañar a Mia y para divertirse juntos, y la verdad la pasamos increíble. Te vamos a extrañar mucho mi rey. Esperemos todo esto pase y podamos volver a visitarnos como antes. Extrañaré nuestras noches de novelas. Te amamos. Ah, y también a mi hermana que estuvo con nosotros. Mentira te extrañaremos pequeeeeeee”, concluyó Melissa Paredes.