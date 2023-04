La ex conductora de “Préndete”, Melissa Paredes, se refirió a la posibilidad de invitar a su exesposo, Rodrigo Cuba, a su próxima boda con Anthony Aranda.

Este jueves 13 de marzo en el programa “Amor y Fuego”, la modelo brindó detalles sobre su compromiso con el bailarín, quien le pidió matrimonio en Disneyland.

“Siempre habíamos hablado de eso, lo pensábamos a muy a futuro. Nunca me imaginé que sería tan pronto. (...) Estoy contenta, no es que vayamos a casarnos mañana, me imagino que de acá a un año”, expresó Paredes.

Más adelante, los conductores le preguntaron a la modelo que si tuviera una invitación de más a su casamiento, invitaría a Rodrigo Cuba y Ale Venturo.

“Bueno pues a Rodrigo y Ale, él es el papá de mi hija. (...) Nos llevamos súper bien. Gracias a Dios hablamos como papás. Creo que estamos escribiendo otra nueva historia para nuestra pequeña. Uno aprende de los errores porque somos seres humanos”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR