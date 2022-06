Se cansó. La modelo Melissa Paredes le envió un contundente mensaje a su exsuegro Jorge Cuba, padre del deportista Rodrigo “Gato” Cuba, tras su divorcio.

“Que ese señor se preocupe de sus temas legales, he leído por ahí que se le viene bien fea la cosa. En vez de estar preocupándose por mi tema y por mi hija yo creo que ya ¿No? ya ha pasado mucho tiempo, que se mantenga al margen”, manifestó al programa “Amor y Fuego”.

La ex reina de belleza, quien fue ampayada en octubre del año pasado con su ex compañero de baile Anthony Aranda, también se refirió a la situación legal de su exsuegro, sin embargo, destacó que “nunca” se alegraría “de la desgracia ajena”.

“Nunca me voy a alegrar de la desgracia ajena, pero hay personas que se olvidan de otras cosas más importantes que hacemos como seres humanos y latigan a una mujer por algo...”, puntualizó.

Jorge Cuba: “Desmiento a Melissa Paredes cuando dice que mi familia sabía sobre su separación”

El padre de Rodrigo Cuba, Jorge, desmintió a la actriz Melissa Paredes cuando dijo en una entrevista para el programa ‘América hoy’, que su familia más cercana sabía sobre la separación con su esposo.

Según Jorge Cuba, nadie de la familia sabía sobre la separación de Melissa y Rodrigo, tal como ella lo señaló. Por eso, le solicitó que deje de mentir.

“Primero quiero dejar en claro y desmentir a la madre, en el sentido de que ella siempre dice que su familia sabía (sobre la separación). Yo pregunto, el hermano de Rodrigo, que es el padrino de mi nieta, ¿lo sabía? No. La madre que adora a la nieta y está detrás de ella, ¿lo sabía? No. Yo, que soy quien está bancando a mi hijo, ¿lo sabía? No. Entonces de dónde sale la frase que toda su familia lo sabía, es una mentira más, basta de tantas mentiras, por favor”, señaló Jorge indignado.

El padre de Rodrigo recordó que el deportista por amor a su hija dejó su trabajo en el equipo César Vallejo para venir a Lima y criar a su hija.

“Todo el país sabe cuánto Rodrigo ha hecho por el amor por su hija. Él ha dejado un contrato con el club César Vallejo para venir a Lima. Él ha renunciado exponiéndose a quedar sin trabajo por el amor a la bebé. Gracias a Dios el equipo Sport Boys nos dio la oportunidad de trabajar con ellos. Ha quedado el riesgo de quedarse sin trabajo por el amor a su hija. Siempre será su prioridad su hija. Deja de hacer lo que tenga que hacer por su hija, sus actos hablan por él”, agregó.