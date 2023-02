Melissa Paredes decidió interactuar con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram dejándoles la posibilidad de consultarle lo que gusten. Sin embargo, no esperó que le preguntaran por qué ya no viaja al extranjero como lo hacía con su exesposo Rodrigo Cuba.

Mediante sus redes sociales, Paredes recibió una interrogante en la que le preguntaban el motivo por el cual no se va de viaje a otros países con su actual enamorado Anthony Aranda, pues, le recordaron que cuando estuvo con el ‘Gato’ Cuba sí lo hacía.

En ese sentido, la conductora de televisión dijo que no lo hace por su pequeña hija porque no tiene el valor de distanciarse de ella. Además, dijo que otro motivo era porque le gusta estar en casa junto a Anthony Aranda.

“ No lo hacemos por la personita que yo amo con todo mi ser (su hija con Rodrigo Cuba), me encantaría, pero no me imagino un viaje, irme y no llevarla. De hecho., Anthony entiende y sabe que así como que no voy a fiestas, no salgo, no tengo vida nocturna porque la verdad... Felizmente, tú también (señalando a Aranda) eres bien casero como yo, pero así como entiende eso, también entiende que no puedo viajar por ese motivo. Todavía no tengo el valor de tomar esa decisión, quizás en algun momento se dé o quizás no”, explicó Melissa Paredes.

