La actriz y modelo Melissa Paredes alzó su voz y se pronunció en contra de todas las personas que incumplen la cuarentena impuesta por el Gobierno Peruano para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Paredes envió un mensaje de reflexión sobre la pandemia del coronavirus y rechazó la actitud de muchas personas que desacatan la cuarentena.

“Te has preguntado cómo se sentirá la persona que siguió al pie de la letra los mandatos del gobierno e hizo su cuarentena, cumplió con ella, se quedó en casa, sin sueldo, y hasta los que perdieron su trabajo”, precisó al inicio de su mensaje.

“Te has puesto a pensar qué pasaba por su mente al encender las noticias y ver que tú estabas como si nada en la calle, paseando o buscando algo porque no ‘tenías que comer’. Al principio, me imagino que muchos se sentían identificados y hasta ayudaron”, añadió la protagonista de “Dos Hermanas”.

En ese sentido, Paredes aseguró que en un inicio entendía la necesidad de las personas que salían a trabajar; sin embargo, muchos han optado por salir como si no existiera el COVID-19.

“Te has puesto a pensar que sienten los policías, los doctores, enfermeros, fuerzas armadas y todo el personal que designaron para nuestro cuidado en esta cuarentena al verlos en la calle como si nada pasara ¿Te has puesto a pensar que los aplausos no valieron de nada? Que ellos se esforzaron por nada. Porque tú como siempre le sacaste la vuelta a la ley, le sacaste la vuelta a tu país una vez más ¿Hasta cuándo, Perú?”, puntualizó Melissa Paredes.

¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

