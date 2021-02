Melissa Paredes expresó su indignación por el alto precio del oxígeno medicinal en plena segunda ola de casos por COVID-19. Recordemos que estos balones son importantes para los pacientes de coronavirus.

“A mí me lo vendieron a 1500 dólares y lo estoy diciendo aquí porque la verdad que es indignante. Yo pienso en las personas que no tienen o solo para comer. Cómo van a vivir estas personas, ustedes elevan el oxígeno por los cielos, no se puede lucrar con el sufrimiento ajeno”, expresó.

Luego continuó con: “háganlo conmigo, no me interesa, pero con esta pobre gente que no tiene para comer, yo no entiendo. No entiendo cómo es posible que a estas personas le cobre 3 mil soles cuando su familiar está a punto de, quizás, pasar otra cosa peor”, agregó.

Melissa Paredes indignada por precio del oxígeno - AMÉRICA TV

