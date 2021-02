La actriz Melissa Paredes restó importancia a las críticas que hizo el conductor de televisión Rodrigo Gonzáles ‘Peluchín’ sobre su debut como conductora en el programa ‘América hoy’.

Para el conductor de ‘Amor y fuego’, Melissa “tiene menos gracia que borrador de lápiz” al igual que Ethel Pozo. Mientras dijo que Christian Domínguez tiene “lengua con trapo”.

Ante la opinión de Rodrigo Gonzáles, la protagonista de la novela ‘Ojitos hechiceros’, expresó con mucha tranquilidad que está acostumbrada a las críticas.

“Normal, que hable de mí lo que quiera. Estoy acostumbrada también. No (teme a las críticas), siempre habrá en todas partes, hagas lo que hagas, críticas buenas y malas. Igual no tengo que gustarle a él, sino al público”, señaló Melissa Paredes al Grupo El Comercio.

Por otro lado, la modelo aseguró que no teme hablar sobre temas de espectáculos. Es más confesó que le encanta porque ese es su rubro.

“Me encanta hablar de espectáculos más que cualquier otro tema. Me siento cómoda porque es lo mío, siempre estuve en ese rubro. Eso me parece más fácil que desarrollarme en esos temas. Como no tengo enemistades con nadie ni mucho menos siempre tocaré esos temas con respeto”, indicó.

También explicó que conducir ‘América hoy’ es una gran oportunidad para su carrera que aprovechará al máximo pero siempre con humildad.

“Calificaría (esta oportunidad laboral) como algo muy bonito. Creo que es un paso muy importante (en mi carrera) que ni yo me lo veía venir sinceramente. Es una oportunidad muy bonita que me están dando y que la aprovecharé al máximo con respeto y humildad”, expresó Paredes emocionada.