La conductora de televisión Melissa Paredes expresó su indignación por el alto precio del oxígeno en plena segunda ola de casos por COVID-19 y envió un fuerte mensaje.

“A mí me lo vendieron a 1500 dólares y lo estoy diciendo aquí porque la verdad que es indignante. Yo pienso en las personas que no tienen o solo para comer. Cómo van a vivir estas personas, ustedes elevan el oxígeno por los cielos, no se puede lucrar con el sufrimiento ajeno ”, expresó.

“ Háganlo conmigo, no me interesa, pero con esta pobre gente que no tiene para comer, yo no entiendo . No entiendo cómo es posible que a estas personas le cobre 3 mil soles cuando su familiar está a punto de, quizás, pasar otra cosa peor”, agregó.

Melissa Paredes indignada por precio del oxígeno - AMÉRICA TV

La presentadora del programa ‘América Hoy’ indicó que la situación es complicada para los familiares de pacientes infectados con la enfermedad respiratoria y a sus problemas se agregan los económicos debido a lo que tienen que pagar para conseguir un balón de oxígeno.

“Una situación bien complicada con un familiar mío y sinceramente no hay camas UCI para nadie. El oxígeno lo están elevando y lo hablo de manera personal, demasiado caro, que si uno no puede o le cuesta bastante adquirirlo, me imagino a esta pobre gente, estas personas que solo tienen para comer a cuánto les venden el oxígeno. Es indignante, de verdad, saber el precio del oxígeno porque yo puedo, señores, pero cuántas personas hacen colas y no tienen para comprar”, sostuvo.

¿Cuánto está un balón de oxígeno?

Frente a los locales de venta de oxígeno medicinal se ha vuelto común ver a cientos de peruanos haciendo colas desde horas de la madrugada para recargar sus balones a fin de asistir a sus familiares enfermos con COVID-19. El precio de balón más económico es de 2700 soles .

La demanda de este bien se ha disparado en la segunda ola de contagios del nuevo coronavirus que, según cifras del Ministerio de Salud, ha infectado a un acumulado de 1 186 698 personas en el país y cobrado la vida de más 42 mil personas.

La semana pasada, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que sostenía que “el oxígeno medicinal es un medicamento esencial” y su prescrito por un médico “puede ser determinante en el avance de la enfermedad”.

“Si bien el número de plantas de oxígeno, tanques, contenedores y balones de oxígeno de los establecimientos de salud ha aumentado, esta situación no ha solucionado la formación de largas colas y aglomeración de personas que buscan este medicamento en proveedores particulares fuera del sistema de salud”, se explicó.

VIDEO RECOMENDADO