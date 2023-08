Melissa Paredes está en una nueva etapa de su vida luego de ingresar a la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ interpretando a ‘Patty’. Por ello, la actriz confirma su regreso en las grabaciones del programa de América Televisión luego de unas merecidas vacaciones por Fiestas Patrias.

A través de sus redes sociales, la exesposa de Rodrigo Cuba, se mostró emocionada en sus ‘stories’ y mostró sus previos a las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“ Aquí en modo Patty, listísima para grabar, que tengas un bonito día ”, manifestó la modelo para todos sus seguidores que están pendientes de cada paso en su carrera.

Sergio Galliani sobre ingreso de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio: “No sé quién es, no miro televisión”

Durante una entrevista, le consultaron a Sergio Galliani cuál es su opinión sobre el ingreso de Melissa Paredes en Al fondo hay sitio. El actor no supo qué responder, pues afirmó que no conoce a la exconductora de TV.

“No miro televisión, lo siento y no sé quién es tampoco. Te lo juro, nombres no me digas porque de los que hasta donde yo trabajé conozco, después no. No la conozco, lamentablemente”, expresó Sergio Galliani para La República.

