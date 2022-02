Las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ captaron a Melissa Paredes recogiendo a Anthony Aranda en las instalaciones donde se vienen transmitiendo las primeras ediciones del programa ‘Esto Es Guerra’.

En las imágenes se ve a Melissa Paredes con su vehículo blanco esperando por su pareja, quien luego subió a la camioneta tras culminar su jornada laboral en el reality.

Este jueves, Anthony Aranda, nueva pareja de Melissa Paredes, se presentó en la reciente edición del programa “En boca de todos” luego que el bailarín se unió al elenco del reality “Esto es guerra”.

En conversación con los conductores Tula Rodríguez, Gino Pesaressi y Ricardo Rondón, el coreógrafo recalcó que su “fama” no se debe a su “ampay” con Melissa. Aranda indicó que él es conocido en el ámbito de la danza por sus propios méritos.

“Bueno, en mi mundo y en mi ámbito he tenido una carrera súper larga y me hice conocido dentro de (del ámbito de la danza). He ido a mundiales de baile para representar al Perú, pero sí siento que soy nuevo en titulares y eso”, expresó Anthony.

En un momento de la entrevista, Gino Pesaressi intervino y le preguntó a Anthony Aranda que cuáles serían las razones de su convocatoria al reality de América TV.

Ante la consulta, el bailarín indicó que tiene mucho que aportar al programa de competencias: “Bueno, no sé. No he preguntado y me encantaría sentarme con Mariana (por la productora Mariana Ramírez del Villar) y preguntarle por qué me ha llamado, pero creo que tengo mucho que aportar a ‘Esto es guerra’. Tengo todas las ganas de competir”.

VIDEO RECOMENDADO:

Janet Barboza desmiente sobre precio de aretes de Micheille Soiffer