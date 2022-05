La actriz y exMiss Perú, Melissa Paredes aseguró estar cansada de pelear con Rodrigo Cuba por la tenencia de su hija y por eso ha tomado la decisión de eliminar todo contacto con su exesposo debido a que la daña psicológicamente.

“Él ha dicho que quiero todos los días y los fines de semana con él y como el señor no puede, entonces soy una pésima madre”, señaló fastidiada Melissa Paredes y negó querer manutención por parte de su exesposo”, se quejó Melissa Paredes.

“Yo pedí eso, los cinco días de escolaridad, como todos los niños peruanos... Teníamos una relación cordial, en realidad la teníamos hasta la conciliación porque al negarse a todos los pedidos que hice ya no puedo pelear más y ya he puesto cero contactos con él y quiero que la gente lo sepa porque me daña psicológicamente, no puedo más”, añadió entre lágrimas.

La actriz señaló que trata de ser amable y él también por su parte, pero que ya no puede más. “Ambos no podemos más y yo le cuento que haría esa variación... me dice bueno Meli eso lo podemos ver, pero podemos verlo así no más, porque tú me dices una cosa y luego haces otra”, agregó.

Rodrigo Cuba se queja de fotos de su hija con el ‘Activador’

El futbolista Rodrigo Cuba también dio una entrevista a ‘Mgaly TV, la firme’ y fue consultado sobre si le molesta que Melissa Paredes le envíe fotos de su hija con su nueva pareja, Anthony Aranda.

“Es incómodo, mucho no puedo hacer, es una falta de respeto totalmente y tengo fotos peores, que no las he puesto por respeto. Pero considero que todo tiene que tener un sentido común. Cuando ella me ha pedido fotos de mi hija yo siempre se lo he mandado como debe ser”, dijo Cuba.

