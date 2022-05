En entrevista con Magaly Medina, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba fue consultado si tenía intenciones de buscar al bailarín Anthony Aranda tras protagonizar un ‘ampay’ con su entonces esposa, la exconductora Melissa Paredes.

“No, la verdad no (que no quiso buscar a Anthony Aranda). Yo siempre he pensado de que todos pueden tener las tentaciones, pero si uno realmente permite. Aquí la que realmente permitió que las cosas pasaran fue ella (por Melissa Paredes)”, expresó el deportista en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

“Como dicen, si una persona se te acerca e intenta algo, tú debes decir no. Eso es para todos, tanto el hombre como para la mujer”, añadió.

Melissa Paredes explicó lo que quiere con nueva conciliación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba

Melissa Paredes conversó con Ethel Pozo de “América hoy” y se animó a explicar qué es lo que realmente quería al presentar una nueva conciliación a su exesposo Rodrigo ‘Gato’ Cuba, caso que hoy se ha convertido en un escándalo mediático.

“Él quiere que la gente crea que yo estoy pidiendo variación de tenencia por plata, cosa que es falso. En el documento de conciliación que yo he mandado, allí especifico bien claro... Dice que no habrá variación sobre el tema de pensión de alimentos, aun así, todos dan a entender como que es por eso (por dinero)”, señaló.

Melisa Paredes dice que la tratan de invalidar como madre

Melissa Paredes negó que quisiera tener a su hija de forma exclusiva, aseguró que está abierta a compartir con Rodrigo la tenencia, pero desea estar con ella los días escolares.

“Yo dije que los cinco días de escolaridad me gustaría, como el régimen de todos los niños que están con sus madres, que se levantan, desayunan, hace todo lo que la mamá dice. Toda la vida ha sido así en casa, es verdad, que yo trabajaba y yo le decía: ‘Rodrigo ya la bañaste y Rodrigo lo otro’. Una mujer se encarga de toda la casa”, explicó.

“Dije que me gustaría que (su hija) tenga su horario y que Rodrigo venga todo el día, si quiere a llevársela a su casa, decir: ‘Oye Meli quiero llevarme para comerme un helado, la voy a sacar al cine, a jugar’. Lo que sea, a lo que él quiera y encima tener los fines de semana con ella y si no pudiera, se le cambia por otros dos días”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Melissa Paredes llora y dice que ya no habla con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes llora y dice que ya no habla con Rodrigo Cuba