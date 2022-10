En la última edición de El Gran Show, Melissa Paredes rompió en llanto al hablar sobre los problemas que le trajo el ampay con Anthony Aranda, su actual pareja.

“Nunca en la vida había sentido lo que es el dolor. Me tocó vivirlo en carne propia, no se lo deseo a nadie, fue lo peor que me ha pasado en toda mi vida y creo que todos aprendimos”, expresó Melissa Paredes.

Luego continuó con: “aquí no hubo quien se equivocó, una persona dos o tres, todos nos equivocamos y estamos haciendo lo mejor para volver a empezar. Eso incluye terapias, trabajo y agarrarse fuerte y decir que vamos para adelante y que vamos a ser padres toda la vida”.

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados y también soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí a la fuerza”, finalizó la modelo.

El Gran Show: Aparición de Melissa Paredes

