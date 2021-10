Melissa Paredes se ha vuelto tendencia en todos las redes sociales y acapara los titulares de los medios de espectáculos, debido al ampay presentado por Magaly Medina, donde se ve a la conductora de TV supuestamente besándose con su bailarín de Reinas del Show.

Magaly Medina recordó que, el 8 de octubre de este año, Melissa Paredes le consultó a la psicóloga de América Hoy. Lizbeth Cueva.. si se puede amar a dos personas.

“Yo le pregunto a la psicóloga porque muchos tenemos a veces quizás esa idea de que ¿es posible amar a dos personas a la vez? ¿querer a 2 personas a la vez? ¿sentir lo mismo por 2 personas a la vez?”, comentó Melissa.

Debido a esas preguntas, la especialista comentó que las personas que hacen eso, no sienten mi amor hacia su persona.

“No, ahí no hay amor, ni ellos mismos se aman (...) solamente los bandidos piensan de esa forma”, detalló la especialista en vivo en América Hoy.

“Llevas un amor sano, saludable, cero tóxico o ya no lo amas”, sostuvo la especialista causando la sorpresa de Janet Barboza, Ethel Pozo e incluso de la propia Melissa Paredes, quien dijo que hubiera preferido no realizar el enlace con el programa entre risas.

El tema no quedó ahí. Lizbeth Cueva sustentó su análisis respecto a la relación sentimental de Melissa y el ‘Gato’ Cuba y explicó por qué dijo que la conductora ya no sentiría amor por su pareja.

“Suele pasar, te lo digo por experiencia en mis terapias, a veces esto no me afecta y uno dice ‘que bueno, estás amando de manera saludable’, pero estas avanzando las terapias y no es que sea saludable, sino que ya no hay amor”, sentenció.

Cabe señalar Melissa Paredes señaló ayer en un comunicado que su separación ocurrió a finales setiembre, sin embargo, el futbolista salió a desmentirla y aclaró que acababa de enterarse sobre el fin de su romance.

