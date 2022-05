La actriz y modelo Melissa Paredes fue la invitada de hoy en el programa En Boca de Todos, donde participó en el reto social “Te compro todo”, donde el protagonista compra todos los productos de los vendedores que encuentra en la calle.

Melissa Paredes habló sobre la reciente conciliación que le ha solicitado a su exesposo y padre de su hija, Rodrigo Gato Cuba, con quien estaría próxima a verse en los juzgados nuevamente.

La modelo aclaró que no está buscando pedirle dinero al padre de su hija y de esta manera colocó paños fríos a los comentarios que han surgido en su contra en las últimas horas.

“Para mí, lo más importante no ha sido y nunca va a ser el dinero. Yo nunca voy a actuar así, pero salen a dar a entender. Siempre he ido a medias con la otra persona”, señaló.

Ante toda esta situación, Melissa Paredes también confesó que pese al escándalo que hubo con el papá de su hija tras el ampay que protagonizó, ella no le guarda rencor a su ex, el futbolista del Sport Boys.

“Algunos me dicen boba, pero yo no soy rencorosa, yo siempre todo lo dejo de lado, las personas que me conocen, saben cómo soy yo”, dijo la actriz.

Melissa Paredes estuvo en 'En boca de todos'.