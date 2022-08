El programa Amor y Fuego se comunicó con Melissa Paredes para saber más detalles sobre la denuncia que le entabló a la mamá de Gato Cuba por presunta violencia psicológica.

“Disculpa la verdad, no quiero hablar del tema (...) me gustaría poder conversar contigo, pero no puedo, perdóname. Perdón de verdad, no puedo hablar, no puedo hablar nada porque tengo prohibido hablar”, explicó Melissa Paredes.

La reportera de Amor y Fuego también se comunicó con la mamá de la también modelo, Celia Rodríguez, pero no obtuvo respuestas.

“Me encantaría, contestarte y no sabes cómo ni cuánto, pero no puedo por el bien de mi nieta, no puedo, me encantaría, va a ver momento, no te preocupes”, expresó.

Rodrigo González piensa que familia de Rodrigo Cuba se está “vengando” de Melissa Paredes

Rodrigo González criticó que la madre de Rodrigo Cuba no le haya permitido comunicarse a Melissa Paredes con su hija. Según la denuncia de la modelo, no sabría de la menor desde hace dos semanas.

El conductor estuvo convencido que la familia Cuba ha tomado esa posición en “venganza” o por “fastidiar”. “Por eso es que Melissa ha denunciado”, afirmó.

“Dame una razón, si se permiten unas llamadas o videollamadas, ¿por qué no quieren que hable con la niña?”, cuestionó el popular “Peluchín”. “¿Por qué no se le permitiría algo que no está prohibido?”, agregó.

Su compañera de conducción, Gigi Mitre, expresó que si hubiera “buena voluntad” de parte de la familia Cuba, harían un acuerdo para organizar las llamadas de Paredes a la menor.

