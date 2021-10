Mediante las redes sociales se viene viralizando un video musical, llamado ‘Yo soy una bandida’, dedicado a la conductora de televisión Melissa Paredes, quien protagoniza un escándalo luego de ser ‘ampayada’ con su bailarín.

Fue el conocido ‘Dj Raulito’ quien publicó el tema en su cuenta oficial de TikTok y en YouTube, generando diversas reacciones por parte de los usuarios.

“Soy una bandida, quiero vacilar, cero amor ni compromiso así voy a quedar. No quiero un pelotero, quiero un bailarín, darle duro hasta abajo y que no tenga fin”, dice parte de la letra de la nueva canción que promete ser un hit.

Como se recuerda, no es la primera vez que una canción parecida se vuelve tendencia en redes sociales. Lo mismo ocurrió con Sheyla Rojas cuando ‘Dj Peligro’ lanzó el tema ‘Que Me Deje Coja Si No Next’.

La mencionada producción fue muy viralizada luego de que la exconductora de televisión haya sido ‘ampayada’ con el lateral derecho de la selección peruana Luis Advíncula.

