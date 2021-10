El padre de Rodrigo Cuba, Jorge Cuba Hidalgo, decidió pronunciarse en las redes sociales tras el ‘ampay’ que protagonizó su exnuera Melissa Paredes con su bailarín de ‘Reinas del Show’, Anthony Aranda.

Aunque por mucho tiempo se ha mantenido al margen de la relación de su hijo, esta vez Jorge Cuba no dudó en salir en defensa del futbolista y mostrarle todo su apoyo.

Padre de Rodrigo Cuba defiende a su hijo tras ‘ampay’ de Melissa Paredes. (Fuente: Instagram Jorge Cuba)

“Toda la familia está contigo hijo”, escribió el padre de Rodrigo Cuba en una fotografía que publicó en sus historias de Instagram. En la instantánea aparece Jorge Cuba junto a su hijo Rodrigo y su pequeña nieta.

Como se sabe, la relación del ‘Gato’ Cuba con Melissa Paredes nunca recibió la aprobación de su padre Jorge Cuba, según revelaron fuentes cercanas a la familia.

¿Por qué el padre de Rodrigo Cuba no aprobaba a Melissa Paredes?

Poco después del inicio de la relación de Rodrigo Cuba con Melissa Paredes, se conoció que su padre Jorge Cuba no estaba de acuerdo con la realización de su matrimonio.

Y es que Zaida Tejada, hermana de Jessica Tejada (pareja de Jorge Cuba), dijo en un informe de ‘Reporte Semanal’, que el padre del ‘Gato Cuba’ no aceptaba a Melissa Paredes.

“No quería que se case con esta chica (Melissa). Quería una mujer de plata, una chica de apellido, de familia noble, una rica. ‘Esta chica es de Ventanilla y en su familia eran cholitos’, le decía a Jéssica y ella me contaba porque yo no hablaba con él directamente”, contó la cuñada del exfuncionario del gobierno aprista investigado por recibir coimas de Odebrecht.

Además comentó que Jorge Cuba no apoyó con los gastos de su boda con Melissa Paredes pues no estaba de acuerdo. Y para sorpresa de todos, Jorge Cuba no asistió a la boda civil; y al asistir al matrimonio religioso, se mostró distante y no quiso aparecer en las fotografías.

