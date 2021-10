La actriz Melissa Paredes precisó sobre cómo se da la convivencia con su esposo Rodrigo Cuba, pues refirió que de un tiempo a esta parte su matrimonio tiene problemas.

En el programa “América hoy”, que se emite por América TV, Melissa Paredes aseguró que el futbolista Rodrigo Cuba estaba al tanto del fin de su matrimonio e incluso sobre su vínculo con el bailarín de “Reinas del show”, Anthony Aranda.

Cuando se le preguntó sobre su actual convivencia con el jugador, Melissa afirmó: “Él no quiere irse, yo no tengo a dónde ir”. La actriz dijo que no se va de su vivienda, debido a que teme ser demandada por su aun esposo Rodrigo Cuba por abandono de hogar.

Incidió en que si no se muda de la vivienda que comparte con Rodrigo y su hija, él podría actuar legalmente en su contra; además refirió que el futbolista tiene otro inmueble. “Él tiene una casa extra” , aseguró Melissa Paredes.

“¿Qué hago si él no quiere irse? No tengo a dónde ir, yo no tengo otro lado. Él tiene una casa extra, yo no. Además, si me voy, me puede denunciar por abandono de hogar”. También reveló que se asesorará legalmente. “Voy a tener que ir con pruebas”, incidió en América TV.

Como se sabe, Melissa Paredes reapareció este jueves en su programa para contar su verdad sobre la supuesta infidelidad a Rodrigo Cuba.

