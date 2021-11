Melissa Paredes y Rodrigo ‘Gato’ Cuba siguen acaparando las portadas de los medios de comunicación después de que el pasado 20 de octubre saliera a la luz un ampay donde se ve a la entonces conductora de “América Hoy” en una comprometedora situación con Anthony Aranda, bailarín de “Reinas del Show”.

Tras las imágenes difundidas por el programa de “Magaly TV: La Firme”, los aún esposos celebraron juntos el cumpleaños de su hija Mía, lo que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Frente a las especulaciones, Melissa Paredes dio a conocer en un comunicado que había iniciado los trámites para divorciarse de Rodrigo Cuba. Y cuando se creía que los aún esposos habían hecho las paces, el deportista sorprendió -el pasado 28 de octubre- al denunciar que la también actriz había abandonado la vivienda que ambos compartían, llevándose a su hija sin su consentimiento.

Es así como, el pasado 29 de octubre, Melissa Paredes y su abogada Patricia Simon salieron al frente para dar su descargo ante las cámaras de “América Hoy”. La conductora de televisión afirmó que el padre de su hija sí sabía que ella iría a vivir a otro domicilio y se mostró sorprendida por la denuncia que interpuso Cuba por abandono de hogar. Además, resaltó que antes del ampay, su relación con Cuba era insostenible y extraña, y después de las comprometedoras imágenes todo “se tornó peor”.

El futbolista del club César Vallejo no se quedó callado y −a través de su perfil de Instagram− compartió un comunicado, donde señaló que Melissa Paredes lo humilló públicamente cuando él solo la ha querido. Además, mostró unas conversaciones de WhatsApp que tuvo con Melissa Paredes y una propuesta de convenio que le dio su aún esposa.

Pero el enfrentamiento entre Melissa y Rodrigo continúa, pues esta semana se escribieron nuevos capítulos de esta polémica, que al parecer no tiene cuándo terminar. A continuación, hacemos un repaso.

Melisa Paredes: abogada reveló que actriz sería despedida de “América Hoy” tras ampay

El pasado 1 de noviembre, Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, reveló en “Magaly TV: La Firme” que la modelo no está recibiendo ingresos, ya que se encuentra en suspensión perfecta de labores.

La revelación se dio después de que Magaly cuestionara a la letrada por no presentar pruebas que demostraran que Melissa sí se estaba separando del ‘Gato’ Cuba antes del ampay. Sobre esto, Simons indicó que el mánager de la modelo, José Víctor Vergara, no deseaba que la producción de América TV se enterara de la ruptura. Sin embargo, señaló que todo fue en vano.

“Hoy se quedó sin trabajo. Ya no tiene trabajo. Ha salido el señor (productor) Armando Tafur (a decir) que ella ya no encaja en el perfil. Ella se calló la boca por defender su empleo”, sostuvo.

Melisa Paredes revela video que muestra que Rodrigo Cuba la estaría acosando tras ampay

La abogada Patricia Simons, con autorización de la conductora de “América Hoy”, compartió en el programa de “Magaly TV: La Firme” unos videos que demostrarían que la modelo estaría siendo víctima de acoso por parte de su expareja y padre de su hija.

En el video, Paredes graba los momentos en que el ‘Gato’ Cuba permanece estacionado en los exteriores de su domicilio. En otro material audiovisual, la conductora de televisión expresa su asombro al percatarse que el vehículo del futbolista está detrás de su unidad.

Melissa Paredes ofrece disculpas a productora de Gisela Valcárcel por declaraciones de su abogada

El marte 2 de noviembre, Melissa Paredes emitió un comunicado −a través de sus historias de Instagram− para desmentir las declaraciones de su abogada, Patricia Simon, quien había señalado que la producción de “América Hoy” la había puesto en suspensión perfecta.

“Por intermedio de la presente agradezco todo el apoyo que me ha brindado a la fecha GV Producciones. Ayer se manifestó, de forma errada, sobre mi situación contractual con GV. Quiero en estas líneas dar a conocer que yo sigo manteniendo una excelente relación con la que considero mi casa, GV Producciones, y a la fecha todo está bien entre GV y mi persona. Pido disculpas si por las declaraciones de ayer se ha causado alguna mortificación. No fue mi intención”, señaló en su mensaje la protagonista de “Ojitos Hechiceros”.

Janet Barboza se pronuncia sobre la continuidad de Melissa Paredes en “América Hoy”

Janet Barboza se pronunció respecto a las declaraciones de Patricia Simons, abogada de Melissa Paredes, quien aseguró que la modelo está suspendida sin percibir sueldo.

“El día de ayer, en un programa de televisión, se han dicho muchas cosas respecto al programa ‘América Hoy’ que no se ajustan a la verdad. Por supuesto, me estoy refiriendo a nuestra compañera Melissa Paredes, y cuando digo compañera es porque, yo al menos, no me he enterado de ningún otro tipo de información hasta el día viernes que he viajado, ella seguía siendo nuestra compañera”, manifestó Barboza.

Asimismo, aconsejó a Melissa Paredes a que tenga cuidado con la persona que eligió para que ejerza su defensa en medio de su proceso de separación del futbolista Rodrigo Cuba.





Melissa Paredes prohibió a Magaly Medina difundir audio completo donde llama “psicópata” a Rodrigo Cuba

El último miércoles 3 noviembre, Magaly Medina reveló en su programa que Melissa Paredes le prohibió emitir el audio completo sobre la supuesta discusión que tuvo con su todavía esposo, Rodrigo Cuba, al interior de su domicilio, donde la actriz le dice al futbolista “psicópata, lárgate”.

“Ayer, nosotros tuvimos acceso a un audio, nos lo dieron muy tarde, al punto que solo pasamos un breve extracto al final. Ese donde Melissa Paredes llama a psicópata a Rodrigo Cuba delante de su hija. Les voy a contar luego lo que ese audio me ha hecho sacar en cuenta, lo que ese audio me ha dicho a mí de quién es Melissa, lo que ese audio significa en todo esto”, señaló la popular ‘Urraca’.

Melissa Paredes y el ‘Gato’Cuba conciliarían este lunes

De acuerdo con Magaly Medina, este lunes Melissa Paredes y Rodrigo Cuba intentarán llegar a un acuerdo sobre la pensión de alimentos y la tenencia de su pequeña. La modelo desea tener completamente a su cargo a la menor, mientras que el futbolista pide que la tenencia sea compartida.

¿Qué pide Melissa Paredes?

De acuerdo con la propuesta, difundida en el programa “Magaly TV: La Firme”, el futbolista podrá visitar a la niña los martes y jueves, además de los fines de semana, pero alternando de viernes a domingo, esto en compañía de una nana.

Además, si el ‘Gato’ Cuba tiene que trabajar los fines de semana, habrá una cláusula de flexibilidad para que pueda ir otros días. De otro lado, pide que el jugador de fútbol asuma el 100 % de la educación, su salud y la nana, esto sin tener que depositarle algo a la madre.

La figura de televisión asumirá los gastos de alimentación, alquiler de la casa, útiles de aseo, vestimenta y cualquier otro gasto que necesita la niña en la casa que comparten.

Nana delata a Melissa Paredes y revela que bailarín Anthony Aranda fue a su casa

El último jueves, ante las cámaras de “Amor y Fuego”, la nana que cuidaba a la hija de Melissa Paredes y el futbolista confesó que el bailarín Anthony Aranda visitó a la modelo en el departamento donde vivía.

“El vino acá. No puedo decir que la vi a ella entusiasmada, pero él sí. Muy que la miraba, que la observaba y yo dije: ‘este señor qué tiene’, porque ella es una mujer casada, por qué la mira tanto”, comentó la nana.

Asimismo, la nana revela que una vez escuchó a Melissa Paredes hablando por teléfono en donde decía “Cariño que estás haciendo, quiero verte”; sin embargo, la otra persona que estaba al teléfono no era Rodrigo Cuba.

Papá del ‘Gato’ Cuba arremete contra Melissa Paredes: “Lo que diga nos tiene sin cuidado”

Jorge Cuba, padre del futbolista Rodrigo Cuba, se comunicó el jueves 4 de noviembre con programa “Mujeres al mando” y habló sobre la polémica separación de su hijo con Melissa Paredes.

“Nosotros no vamos a pronunciarnos en absoluto, ni un miembro de la familia, hemos decidido guardar silencio”, declaró Jorge Cuba en un inicio.

“Nosotros estamos tranquilos porque conocemos a nuestro hijo, él es una persona, que no lo dice sus padres, sino lo dice la prensa y lo que los conocen que es una persona correcta, de conducta intachable, entonces lo que pueda decir su ex esposa nos tiene sin cuidado”, agregó muy enérgico.

Niñera de Melissa Paredes sobre Gato Cuba tras ampay: “Yo lo he visto llorar”

Miriam, nana de la hija de Melissa Paredes, dijo ante las cámaras de “Amor y Fuego” que fue testigo de todo lo que sufrió Rodrigo Cuba luego que se destapara el ampay de la actriz con el bailarín de “Reinas del Show”.

“Ella estaba con la bebe pero también con su celular, seguro la llamaban del canal. Hacía sus TikToks, yo le decía, señora, ya no se exponga, ya no siga. ¿Usted se ha puesto en los zapatos del señor Rodrigo? Porque Porque yo lo he visto llorar, porque jamás se lo imaginó que le hiciera eso. Lo vi sufrir”, dijo la niñera, quien se quebró al asegurar que extrañar a Mía.

