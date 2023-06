‘Metiche’ a esposa del ‘Chorri’ Palacios por perdonarlo tras nuevo ampay: “No tiene amor propio ni dignidad”

Kurt Villavicencio ‘Metiche’ le pidió a la esposa de Roberto ‘Chorri’ Palacios, Karla Quintana, que tenga dignidad luego de las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ ampayaran una vez más al futbolista siendo infiel.

“ Su esposa (del ‘Chorri’) debe estar acostumbrada a que cada mes salga un ampay. Ella debe terminar con esa situación (relación) porque a qué persona le va a gustar que la estén engañando. Me da risa porque a él lo ampayan y luego se le ve bien junto a su esposa. A él le perdonan todo ”, declaró a Trome.

“No sé hasta qué punto la señora Karla Quintana va a seguir permitiendo esto. No tiene amor propio ni dignidad. Ella es la gerenta general de las incondicionales del país. Se lleva los honores. No es ejemplo para nada de las jovencitas”, añadió.

‘Chorri’ Palacios es ampayado besando a mujer que no es su esposa

Roberto ‘Chorri’ Palacios vuelve a ser el protagonista de un cuarto ampay besando a una misteriosa mujer, a seis meses de haber renovados sus votos matrimoniales con su esposa Karla Quintana.

“Cómo será que el ‘Chorri’ ni siquiera les interesa (a la producción) que no me han pasado la voz, pero de repente sí le interesa a su mujer ver como se besuquea con una chica en Pucallpa y el ‘Chorri con el anillo de casado en la mano”, expresó la ‘Urraca’.

Como se recuerda, el ‘Chorri’ fue ‘ampayado’ en dos oportunidades en 2022 siéndole infiel a su esposa y madre de sus hijos. Primero fue captado besando y bailando reggaetón con una anfitriona en una discoteca de Chiclayo.

Un mes después, las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ lo captaron saliendo de un hotel en Lima con una joven y luego se reunió con su esposa como si nada hubiera sucedido.

A pesar de que reconoció que había sido infiel y que había cambiado, Palacios volvió a protagonizar un tercer ampay y tuvo un encuentro pasional con Maribel Meza antes de su boda.

