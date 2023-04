La actriz peruana Adriana Quevedo apareció como invitada especial en “América Hoy”, donde dejó en claro que no volvería a conducir con sus excompañeros de “D’ Mañana”.

Este jueves 27 de abril, la expresentadora de televisión participó de un segmento en el magazine matutino que trataba sobre “conductores que serruchan a otros conductores”, donde le preguntaron por Melissa Paredes.

Como se recuerda, la exesposa de Rodrigo Cuba fue quien tomó su lugar, tras su salida del programa de espectáculos de Panamericana Televisión. “Sí, ya no está ella en el programa (…) No la conozco mucho, he cruzado tres palabras”, indicó Quevedo.

Asimismo, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue cuestionada por si volvería a trabajar con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. “¿Regresaría con las personas que están en este momento? ¡No! Con el equipo como está ahora, no”, respondió contundente.

Más adelante, la artista continuó explicando las razones por las que decidió dejar el programa en aquel momento. “Trabajamos en un ambiente que no es (...) Por estar feliz y contento, uno toma decisiones”, señaló.

Adriana Quevedo evita a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio: “Personas con las que trabajé y nada más”

Quevedo declaró para el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, que desconoce las razones por las que no contaron con su participación en ‘Préndete’, nuevo show de espectáculos de Panamericana Televisión.

Al ser cuestionada por su relación con Tarazona y el popular “Metiche”, los describió como ex compañeros de trabajo. “Las dos personas con las que yo he estado en el programa anterior han sido dos personas, con las que he compartido un espacio de TV en cierto momento y nada más”, mencionó.

