Cielo Torres solo tiene recuerdos hermosos de la Navidad, por eso, la talentosa cantante y actriz quiso perennizar esa hermosa época del año con un álbum en el que sonarán esos temas tradicionales que son la banda sonora de todas las Nochebuenas.

Como una suerte de agradecimiento por todo lo recibido, en este 2025 la intérprete lanza “Ya es Navidad”, una producción que incluye un tema a dúo con el entrañable Edgar Vivar, el querido “Señor Barriga”.

“Mis hermanos mayores y mi mamá siempre se encargaron de que yo, de niña, pasara una Navidad bonita a pesar de las dificultades y todo. Yo soy la última, cuando era pequeña, mis hermanos eran grandes, ya jovencitos; ellos asumieron una responsabilidad muy importante cuando yo nací”, dice la artista.

¿Cómo es que te animas a grabar un álbum navideño alejándote de la salsa?

Siempre tuve las ganas de hacer un disco navideño y este año empecé a trabajar eligiendo las canciones que podía hacer, pero también se me vino a la mente grabar un tema inédito. Así fue que llegó ‘Ya es Navidad’, que evoca más o menos los recuerdos de Cielo niña, por eso en el video trato de representar a mis hermanos, a mi mamá y yo de pequeña. Es así como yo recuerdo la Navidad.

¿Y en qué momento convocas a Edgar Vivar a tu proyecto?

Para bendición mía, este año trabajé en el circo junto a Edgar Vivar y me pareció una excelente idea poder invitarlo a compartir una canción de Navidad. Él evoca la infancia, es un referente de esa época para todos. .

¿Cómo recibió tu propuesta?

Tenía miedo de que se sienta comprometido, que no acepte, pero me atreví a proponérselo y lo recibió muy bien. Me agradeció por haber pensado en él, le hice escuchar la canción y le di la libertad de que pueda hacer cualquier cambio si lo deseaba, pero la verdad que no. Él me dijo: “Yo quiero participar en lo que tú has hecho”. El día que grabó yo terminé llorando.

¿El tema con Vivar, el álbum completo de Navidad representa tu agradecimiento por todo lo recibido?

Sí, este álbum está pensado desde el corazón, no en lo que voy a recibir a cambio, sino con la satisfacción de haber podido hacer este trabajo y regalar música a las personas que pueden con una canción recordar un poquito de su infancia.

¿Y cómo te ha ido este año?

Soy muy agradecida, Dios siempre me ha bendecido de alguna u otra forma. A veces, los planes nunca salen como uno desea o espera, pero así lo quiere la vida. Para mí ha sido un año bueno, estuve en un proyecto muy bonito que es Reinas de Corazones 90 con dos temporadas muy exitosas. A inicios de año estrené un disco de salsa con temas inéditos, la música es algo que siempre agradezco.

Hablando de temas inéditos, es difícil que las radios programen temas nuevos y te exijan grabar covers.

Creo que las radios deberían apoyar más programando un porcentaje de canciones inéditas creadas por peruanos. Esa decisión podría ayudar mucho al artista independiente que está invirtiendo en música, porque grabar temas nuevos es una inversión grande para ofrecer un buen producto a la radio y al público.

Ese cambio sería uno de tus deseos para esta Navidad...

Lo principal sería poder vivir en un país con paz y tranquilidad, creo que eso es lo que queremos todos, que podamos encontrar un equilibrio entre lo que prometen los políticos y la realidad que vivimos, eso es lo que deseo. Pido también que los artistas peruanos podamos unirnos de verdad para poder hacer grandes cambios en la industria. Hay mucho talento en el país, pero siento que todavía estamos desunidos.

