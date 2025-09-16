Lima se prepara para dos noches llenas de nostalgia y romanticismo con el espectáculo “Mi Gran Noche – Nueva Ola Sinfónica”, que se presentará el 20 y 21 de septiembre en el Teatro Municipal de Lima. La propuesta, producida por Tarkus Producciones, busca revivir los clásicos más emblemáticos de la música iberoamericana de los años 60 y 70 en un formato sinfónico-teatral que promete emocionar al público.

El montaje estará a cargo de la Orquesta Sinfónica de los Cuatro Suyos, dirigida por el maestro Luiggi Jordan Chaviguri, junto a más de 50 músicos y actores en escena. Serán 24 temas en castellano interpretados en formato orquestal, entre ellos éxitos como “Vivir así es morir de amor” (Camilo Sesto), “El triste” (José José), “Amigo” (Roberto Carlos), “Mi viejo” (Piero), “Ella ya me olvidó” (Leonardo Favio), “Corazón contento” (Palito Ortega), “Rosa Rosa” (Sandro) y, por supuesto, “Mi gran noche” (Raphael).

Las voces principales estarán a cargo de Alfredo Valente, Daniel Ávila y Verónika Valdez, reconocidos por su paso en programas como La Voz y Yo Soy. Además, destacados actores como Miguel Seminario, Carlos Thornton y Déborah Baquerizo participarán en una historia de amor que será el hilo conductor del espectáculo.

Bajo la dirección escénica de Luis Alberto Posada, el show integrará actuación, narrativa, iluminación y recursos visuales, creando un espectáculo integral donde la música se transformará en emoción pura.

El Teatro Municipal de Lima será el escenario de esta cita con la nostalgia, la música y el romance. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.