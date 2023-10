El renombrado intérprete británico Michael Caine, la legendaria estrella de Hollywood actor de 90 años, anunció su despedida del cine en una emotiva declaración realizada hoy sábado. Con una carrera cinematográfica impecable que abarca siete décadas, el aclamado artista cierra su trayectoria con su última película, “The Great Escaper”, que ha recibido elogios por parte de la crítica.

Michael Cain tiene una larga lista de personajes icónicos en el cine, tal vez muchos lo recuerden por su papel como ‘Alfred Pennyworth’,el leal mayordomo de Batman en la trilogía del director Christopher Nolan. Sin embargo, el multifacético actor ha sido partes de grandes producciones como Interstellar, Kingsman, Zulú, El Origen por mencionar algunas de las 160 cintas en las que participó.

Cabe mencionar que Michael Caine fue nominado al Oscar en seis oportunidades, y logró llevarse el premio más codiciado del cine por su interpretación en “Hannah and Her Sisters”, película dirigida por Woody Allen en 1986, y en 2000 volvió a repetir su hazaña consagrándose con The Cider House Rules.

Michael Caine anunció su retiro

“ No paro de decir que voy a retirarme. Pues bien, ahora es el caso ”, develó en una entrevista con BBC Radio 4. “ Me dije que acababa de hacer un filme en el que interpreté el papel principal y por el que recibí unas críticas increíbles... ¿Qué voy a hacer que pueda superar eso? ”, agregó el actor refiriéndose a su última película “The Great Escaper” que se estrenó el pasado 6 de octubre en Reino Unido.

“The Great Escape”, la última película de Michael Caine

The Great Escape o ‘El Gran Escape’ será la última cinta que Michael Caine interpretará. El fil cuenta la historia real del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Bernie Jordan, quien escapó de su hogar de ancianos para asistir a la ceremonia conmemorativa del Desembarco de 1944 en Francia, en su 70º aniversario. La película también cuenta con la participación de la fallecida actriz Glenda Jackson, quien nos dejó en junio a la edad de 87 años.

“ Los únicos papeles que pueden darme ahora son los de hombres de 90 años. O quizá de 85 ″, dijo. “ No serán roles protagonistas. No hay protagonistas de 90 años, hay chicos y chicas jóvenes, seductores. Así que me dije que lo mejor es marcharme ”, señaló el actor.

¿Cómo inició su carrera artística?

Maurice Joseph Micklewhite, nombre real del actor de 90 años, nació el 14 de marzo de 1933 en el sur de Londres en un entorno humilde, encontró su nombre artístico al observar un póster de la película “El motín del Caine” en 1954 y eligió el nombre del barco como su seudónimo.

Además de su legado en la pantalla grande, Michael Caine también es conocido por su apoyo al Brexit en 2016, convirtiéndose en una de las primeras personalidades de la cultura en expresar su respaldo a esta causa. En el año 2000, fue condecorado con el título de “Sir” por la reina Isabel II, en reconocimiento a su destacada contribución a la industria del entretenimiento.