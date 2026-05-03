Durante un operativo, agentes de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial (DIRTTSV) de Virú lograron recuperar dos vehículos que habían sido robados la noche del 30 de abril en el distrito de Chao.

Según la Policía Nacional, en el sector de Tanguche se produjo un asalto, donde 15 delincuentes fuertemente armados se llevaron dos camionetas de placas de rodajes THA-821 (rojo metálico) y M2Y-759 (blanco). La tarde del último sábado, cuando se encontraban realizando un patrullaje se percataron que por el kilómetro 499 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del cerro Dos Tetas, había dos unidades estacionadas y que no había nadie cuidándolos.

Los detectives, al momento de verificar las matrículas se comprobó que se trataba de las camionetas que estaban reportadas como robadas. Los vehículos fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú para continuar con las diligencias correspondientes.

Cabe mencionar que el vehículo de color blanco presentaba una abolladura en la parte izquierda.

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