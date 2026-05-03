Durante un operativo, agentes de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial (DIRTTSV) de Virú lograron recuperar dos vehículos que habían sido robados la noche del 30 de abril en el distrito de Chao.
Según la Policía Nacional, en el sector de Tanguche se produjo un asalto, donde 15 delincuentes fuertemente armados se llevaron dos camionetas de placas de rodajes THA-821 (rojo metálico) y M2Y-759 (blanco). La tarde del último sábado, cuando se encontraban realizando un patrullaje se percataron que por el kilómetro 499 de la carretera Panamericana Norte, a la altura del cerro Dos Tetas, había dos unidades estacionadas y que no había nadie cuidándolos.
Los detectives, al momento de verificar las matrículas se comprobó que se trataba de las camionetas que estaban reportadas como robadas. Los vehículos fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Virú para continuar con las diligencias correspondientes.
Cabe mencionar que el vehículo de color blanco presentaba una abolladura en la parte izquierda.
LE PUEDE INTERESAR
- Fiscalía tiene en la mira al gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo
- La Libertad: Estudiantes caen con drogas y armas en colegios
- Cámaras de videovigilancia del municipio de Trujillo no guardan imágenes
- Voto castigó a partidos que gobernaron en La Libertad
- César Acuña: rechazo popular marca el fin de una era
- La Libertad: Postularán en partidos que no pasaron la valla
- APP: acusaciones y renuncias en La Libertad tras fracaso electoral
- La Libertad: Dante Chávez dice que Óscar Acuña le hizo “daño” a APP
- Rosario Fernández postulará al Gobierno Regional La Libertad
- Daniel Salaverry postulará al Gobierno Regional de La Libertad con el partido Perú Primero