Un empresario textil identificado como Jaime Sosa Rebolledo, de 54 años, fue asesinado a puñaladas durante un presunto robo en el distrito de San Martín de Porres (SMP), en Lima.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Germán Aguirre y el jirón Carlos Egúsquiza, cuando la víctima regresaba a su vivienda tras asistir a una reunión social.

Ataque ocurrió durante un presunto robo

Según relató Carmen Sosa, hermana de la víctima, el empresario fue interceptado por aproximadamente cinco delincuentes, quienes intentaron despojarlo de sus pertenencias.

Durante el asalto, los sujetos lo atacaron con armas blancas en reiteradas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

La hermana de la víctima indicó, para RPP, que en la zona existen cámaras de seguridad que habrían captado el momento del ataque, por lo que solicitó a las autoridades revisar las imágenes para identificar a los responsables.

“Sí hay cámaras y van a investigar porque tienen que. La Policía debe investigar esto (…) Mi pedido es justicia y que las autoridades hagan algo”, señaló a RPP.

Lee aquí: Surco otorga licencia a Carlos Bruce para postular a la alcaldía de Lima

Policía y Fiscalía realizan diligencias

Tras el crimen, peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Agentes de la Comisaría PNP Condevilla también acudieron al sitio y trasladaron el cuerpo a la Morgue Central de Lima.

Familiares de la víctima, entre ellos su esposa e hijos, llegaron al lugar, pero evitaron brindar declaraciones a la prensa.