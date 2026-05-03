Docenas de familias damnificadas fueron instaladas en carpas de emergencia, luego de que lo perdieron todo en el incendio que destruyó sus humildes viviendas, en los cerros de Independencia.

Estos refugios improvisados fueron instalados en el segundo nivel de la losa deportiva conocida como ‘La Bombonera’, que queda a cinco minutos del lugar donde se registró el siniestro.

Las llamas no dejaron heridos ni víctimas mortales; sin embargo, provocaron enormes daños materiales y económicos para estos ciudadanos.

Juana Chávez Díaz una de las damnificadas, manifestó que ella y su pareja perdieron todas sus pertenencias y que incluso vestían la misma ropa que tenían cuando escaparon del siniestro, por lo que solicitaron mayor apoyo a las municipalidades de Independencia y de Lima.

“Necesitamos de todo porque no nos hemos quedado ni siquiera con ropa. Estamos con nuestra ropa que hemos estado durante el día y no tenemos que ponernos nadie. Todos estamos sin nada y necesitamos mucha ayuda para todos los que estamos damnificados”, señaló. Los damnificados desconocen cuánto tiempo estarán en las carpas.