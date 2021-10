La serie más famosa de la década de los 70 tuvo una longeva historia que duró diez años al aire. Estamos hablando de “La familia Ingalls”, el programa creado por Michael Landon que está basado en la serie de libros de la escritora Laura Ingalls Wilder. Su encantador trama conquistó rápidamente el corazón del público, además de tener en su elenco un increíble equipo de actores, donde sin duda resaltan los más pequeños.

A pesar de ser una de las series más sintonizadas del momento, el final fue inevitable. El último capítulo del programa se emitió el 21 de marzo de 1983, dejando desconsolados a sus millones de espectadores en todo el mundo. Debido a esto, muchas personas se preguntaron a qué se debió el cese del popular proyecto, siendo una de las razones más rumoreadas el crecimiento de los niños.

Como se recuerda, “Little House on the Prairie” cuenta la vida de la familia Ingalls, la cual está ambientada en el siglo XIX. Los integrantes de este clan son el granjero Charles, su esposa Caroline y sus hijos Mary, Laura y Carrie, quienes se mudaron a una casa ubicada en Plum Creek, cerca de la pequeña ciudad de Walnut Grove.

¿POR QUÉ TERMINÓ LA FAMILIA INGALLS?

Michael Landon, protagonista y creador del programa, declaró que una de las principales razones de que el programa haya llegado a su final está relacionado con la forma en la que evolucionaron las historias. Y es que la producción estadounidense se caracteriza por los fuertes lazos que existe entre la familia, quienes no dudan en apoyarse durante momentos difíciles.

LA RELACIÓN NO SERÍA LA MISMA

Según lo que dijo Landon a The New York Times, la relación cercana entre Laura Ingalls y su padre no era la misma desde que esta se casó, lo que dio un giro al programa. La parte central de la serie que mostraba a la pequeña recurriendo a los consejos de su progenitor no se veía razonable cuando esta ya era una adulta y con un esposo. Por esta razón, prefirieron terminar “La familia Ingalls”.

Aunque Laura Ingalls se casó con Almanzo Wilder en la ficción y formaron una familia, en la vida real, a la actriz no le gustó la idea de tener una pareja varios años mayor que ella (Foto: NBC)

¿CUÁL FUE EL EPISODIO MÁS DIFÍCIL PARA MELISSA GILBERT EN “LA FAMILIA INGALLS”?

El guion de “La familia Ingalls” demandaba que Laura tuviera que llorar por el amor no correspondido de Johnny Johnson. Sin embargo, ella cuenta en sus memorias que no podía hacer esta escena. Gilbert no podía trasladar esas emociones a la escena en donde debía derramar algunas lágrimas de emoción luego de una conversación con su padre.

“A veces me resultaba difícil llegar a esas emociones, y este episodio fue uno de esos momentos”, escribió Gilbert. “Ponerme en el lugar de Laura no funcionó. Tampoco arrastrar algún tipo de recuerdo horrible de la Mazmorra. Así que Mike me ayudó”.

Mike London fue quien ayudó a llorar a Melissa Gilbert aplicando una técnica que usó muchas veces con otros actores. “Me rodeó con el brazo y nos alejó del set, hacia un lado donde podríamos estar solos”, escribió. “Y en el tiempo que tardó en caminar de cinco a seis metros, se puso a llorar. Luego se volvió hacia mí y con lágrimas rodando por su rostro, dijo: ‘¿Tienes idea de cuánto te amo?’”.