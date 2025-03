La música fue la apuesta inicial de Micheille Soifer cuando decidió ingresar a la actividad artística, pero como el mundo da tantas vueltas, la televisión le dio esa popularidad que silenció por una temporada su carrera de cantante. Sin embargo, en pleno 2025, la artista busca retomar con fuerza esa faceta que siempre estuvo latente y lanza “Solterita y sin apuro”, tema en cumbia del reconocido compositor argentino Alejandro Vezzani.

Contigo no podrán decir que te “subes al coche de la cumbia”.

Para nada, muchos que me conocen saben que la cumbia es parte de mi repertorio y además, yo empecé mi carrera en Alma Bella. En los últimos años grabé música urbana, pero antes hice “El bom bom asesino”, que es cumbia, que nunca la he dejado. Ahora estoy lanzando “Solterita y sin apuro”, que es una cumbia hermosa, yo siempre he sido parte de la cumbia, conmigo no entra ese tipo de comentarios de que me subo al coche por moda.

¿Siempre tomas las decisiones en tu carrera, alejarte del urbano para grabar cumbia fue una apuesta tuya o de tu equipo? La verdad es que yo siempre he tomado decisiones en mi carrera, la única vez que no lo hice fue cuando pertenecí a Monumental, que obviamente era una disquera. Yo creo que el artista tiene que hacer lo que le sale del corazón, en mi caso, yo soy parte del proceso de creación de la música, hasta de los vestuarios, el video. Pienso que siempre tienes que hacer algo que se identifique mucho contigo.

Debemos entender que no estuviste muy cómoda con el género urbano que grabaste con el sello Monumental Music. El artista siempre tiene que ser versátil y debe ir acorde con lo que quiere. Yo estaba feliz con Monumental Music haciendo música urbana, pero hoy también me hace feliz hacer cumbia, yo creo que una cantante tiene que ser completa e interpretar todos los ritmos. En estas épocas los artistas no cantan un solo género, el artista siempre va de alguna forma, mutando, cambiando, evolucionando.

¿Lo que viene es un álbum íntegro con temas en cumbia?

Por supuesto, estamos trabajando en colaboraciones con agrupaciones importantes de la cumbia, un proyecto ambicioso que se está haciendo realidad. Hemos decidido empezar con una canción como solista porque estoy acostumbrada a darle siempre a la gente este tipo de temas. Ya vienen las colaboraciones importantes con grandes exponentes, algunas ya las tengo grabadas, otras las estamos editando, estoy súper emocionada con eso.

"El artista siempre tiene que ser versátil y debe ir acorde con lo que quiere. Yo estaba feliz con Monumental Music haciendo música urbana, pero hoy también me hace feliz hacer cumbia, yo creo que una cantante tiene que ser completa e interpretar todos los ritmos. En estas épocas los artistas no cantan un solo género, el artista siempre va de alguna forma, mutando, cambiando, evolucionando", dice Micheille Soifer. .

¿Con los años han aprendido a enfrentar las críticas, sean estas buenas o malas?

Creo que siempre las he manejado bien, en realidad, las críticas han estado desde el día uno de mi carrera. Hay que ser realista, siempre existirán personas con comentarios buenos, y otras que escribirán comentarios desatinados, uno tiene que aprender que cuando entras a un medio artístico tienes que entrar preparado para recibir críticas, de lo contrario no es la carrera que tienes que hacer. Obviamente que tenemos que aprender a canalizar eso y que no nos afecte realmente. Pero la verdad yo no he nacido en este mundo artístico para agradarle a todo el mundo, o para que todos me abracen, no.

Muchas veces te buscan para que des tu opinión y así generar polémica. Es verdad, pero yo siempre trato de actuar de la mejor manera, siempre soy respetuosa, sí sarcástica, divertida, yo le doy vuelta a los golpes, la verdad yo me vacilo con esto. La verdad no hay hasta ahora comentarios que me hayan afectado.

Sigues en “EEG”, ¿la televisión siempre estará en tus planes como la música?

Estoy en “Esto es guerra”, qué es el programa número uno de la televisión, y eso me permite que la gente me vea todo el tiempo, y cuando se hace música eso es buenísimo. Cuántos quisieran tener la oportunidad que yo tengo, yo lo valoro, y estoy feliz. Mantenerse vigente en un programa por 13 años, no es fácil, y lo estoy haciendo, y yo voy a mantenerme allí aprovechando intensamente cada momento.