Michelle Soifer no quiso dar muchos detalles sobre la denuncia que interpuso contra su ex Kevin Blow por maltrato físico y psicológico, y por el contrario, la popular 'Michi’ prefiere hablar sobre lo bien que va su actual relación con el modelo venezolano Giuseppe Benignini.

“Me regaló este anillo por nuestro primer mes, está muy lindo, me encantó. (...) Él es un angelito que cayó y me ayuda muchísimo en muchas cosas, está ahí para alegrarme la vida. Creo que la diferencia de edad es bueno”, dijo la exchica reality en respuesta a quienes critican la diferencia de edad que tiene con su pareja.

Asimismo, la participante de ‘El Dúo Perfecto’ sorprendió al contar que ya prácticamente convive con el modelo venezolano y que tienen planes de contraer matrimonio.

“Yo creo que siempre visualicé una persona buena en mi vida y él es bueno. Entonces, mientras yo me sienta bien y sepa que al día siguiente me voy a despertar con una sonrisa y no con miedo a lo que me vaya a pasar, creo que eso es lo más importante y él me da esa paz, esa tranquilidad. Y sí, me encantaría (casarme con él)”, expresó muy feliz Michelle Soifer.

Michelle Soifer habla sobre su relación con Giuseppe Benignini (Video: América TV)