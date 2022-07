“Yo todavía me siento como si estuviese comenzando, tengo 10 años desde que monté mi primera canción en internet, pero actualmente, después de todo ese camino, aún siento como que me faltan demasiadas cosas por vivir. Ha sido entretenido, ha sido todo un proceso de aprendizaje, de redescubrimiento, de caídas, de logros, pero ha sido muy bonito porque creo que cada camino te hace entender que eres único e irrepetible”.

¿Y te fue difícil convencer a los productores que apostaran por tu música?

No, porque nunca estuve en ese medio de la industria musical, vengo de Mérida, Venezuela, en donde solamente estábamos pendientes de hacer música que nos gustara experimentar. Nadie nos tenía que decir absolutamente nada de nada y mucho tiempo de mi carrera yo ni siquiera tenía productor, tenía los mecanismos más precarios para hacer música pero eso no me detenía. Hacer mi música de manera clandestina luego me llevó a productores que apostaron a mi propuesta.

Muchas veces cuando entras a la industria empiezan a “sugerirte” cambiar un poco.

Seguramente sucede así porque estamos hablando de una industria donde ya el sistema está escrito de alguna manera, aunque también va cambiando constantemente, hay como un patrón escrito que se sigue y de igual manera eso tampoco sirve. Para mí hubo varios consejos a nivel industrial, de la forma de llevar mi carrera de una mejor manera, como dar pasos precisos y concisos, hay varios truquitos, pero no alguno que valga para conectar con la gente.

¿Y vaya que has conectado, “Te vi” tiene 488 millones de vistas en YouTube y 212 millones “Bésame sin sentir”

Tú tienes una canción como ‘Te vi’, un hit mundial, un tema regido bajo los procesos de la industria musical, pero una canción en la que nos estábamos divirtiendo, un sencillo bien comercial pero muy genuino. Lo mismo pasó con ‘Bésame sin sentir’, una canción que grabé a los 16 años y sigue conectando con la gente sin tener ningún tipo de pretensión discográfica o industrial detrás. Hay muchas formas para conectar la música con la gente.

¿Eres un compositor disciplinado o nada convencional?

A veces estoy solo y me llega una idea o cuando estoy manejando el auto y llegó a casa y termino componiendo una canción. A veces tengo una sesión de grabación con algún productor y nace una canción nueva depende mucho del contexto.

Hay una tendencia hoy de juntar como a nueve compositores para escribir canciones...

Pues imagínate, si dos mentes funcionan mejor que una, yo creo que tiene mucho sentido si esas nueve personas estén involucradas en la composición y tengan una buena sinergia entre ellos. A mí aún no me ha pasado estar con tanta gente componiendo.

El trap, la música urbana, son géneros que muchos ven por debajo del hombro...

Ese prejuicio que es música menor, de gente de la calle, ahora es un hito de la cultura popular latinoamericana, es base fundamental de nuestra cultura. Yo creo que todo lo nuevo siempre lo prejuician y lo señalan al principio, porque el ser humano siempre se inquieta por algo que no conoce. Siempre va a haber también un quiebre generacional, gente que que le gustaba la música que escuchaba cuando estaba más joven y ahora escucha la música que escuchan los jóvenes y no se sienten conectados. Es algo que siempre va a pasar toda la eternidad.

MICRO TDH

Ha colaborado con varios artistas de talla internacional como Big Soto, Myke Towers, Piso 21, Lenny Tavarez, entre otros. El video de su tema “Bésame sin sentir” tiene 213 millones de vistas y “Cafuné” 154.

